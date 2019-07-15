Bugün Neler Yaşandı? 15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün Özeti Haberler, günün haberleri magazin, bugünün haberleri son dakika, günün haberleri internet haber, günün haberleri ankara

O akşam millet tek yürek oldu, hainleri püskürttü

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik Ve Demokrasi Günü. Tüm Türkiye tam 3 yıl önce olduğu gibi yine tek yürek. Hain darbe girişimine geçit vermeyen, göğsünü siper eden kahramanlar dualarla anılıyor. İşte karanlıktan aydınlığa çıkışın o görüntüleri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Zaferinin 3. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çiçek bıraktıktan sonra yine şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii’nde Hatm-i Şerif merasimine katıldı.

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S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya indi

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak Ankara’ya iniş yaptı.

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Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Rusya’da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltı

Rusya’da yerel seçimler öncesi bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine düzenlenen protesto gösterilerinde 25 kişi gözaltına alındı.

(İHA)