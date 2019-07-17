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Bugün Neler Yaşandı - 16 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
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Gündem 16.07.2019, 17:34 16.07.2019, 21:51
Bugün Neler Yaşandı, 16 Temmuz 2019 Günün Özeti,
Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü, anlatımlı özet haberleri Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İşsizlik oranı Nisan’da 3,4 puan arttı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.
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Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
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Temmuz ayında Uludağ’a çıkanlar kışı yaşadı
Uludağ’a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı.
(İHA)
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Temmuz 2019
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:26
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|22:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|69
|2. Başakşehir
|34
|67
|3. Beşiktaş
|34
|65
|4. Trabzonspor
|34
|63
|5. Malatyaspor
|34
|47
|6. Fenerbahçe
|34
|46
|7. Antalyaspor
|34
|45
|8. Konyaspor
|34
|44
|9. Alanyaspor
|34
|44
|10. Kayserispor
|34
|41
|11. Çaykur Rizespor
|34
|41
|12. Sivasspor
|34
|41
|13. Ankaragücü
|34
|40
|14. Kasımpaşa
|34
|39
|15. Göztepe
|34
|38
|16. Bursaspor
|34
|37
|17. Erzurum BB
|34
|35
|18. Akhisar Bld.Spor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|34
|72
|2. Gençlerbirliği
|34
|70
|3. Hatayspor
|34
|67
|4. Osmanlıspor
|34
|62
|5. Gazişehir Gaziantep
|34
|59
|6. Adana Demirspor
|34
|58
|7. Altınordu
|34
|57
|8. Ümraniye
|34
|53
|9. Boluspor
|34
|49
|10. Altay
|34
|47
|11. İstanbulspor
|34
|43
|12. Adanaspor
|34
|37
|13. Giresunspor
|34
|36
|14. Eskişehirspor
|34
|35
|15. Balıkesirspor
|34
|34
|16. Afjet Afyonspor
|34
|30
|17. Elazığspor
|34
|25
|18. Karabükspor
|34
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|98
|2. Liverpool
|38
|97
|3. Chelsea
|38
|72
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|70
|6. M. United
|38
|66
|7. Wolverhampton
|38
|57
|8. Everton
|38
|54
|9. Leicester City
|38
|52
|10. West Ham
|38
|52
|11. Watford
|38
|50
|12. Crystal Palace
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|45
|14. Bournemouth
|38
|45
|15. Burnley
|38
|40
|16. Southampton
|38
|39
|17. Brighton
|38
|36
|18. Cardiff City
|38
|34
|19. Fulham
|38
|26
|20. Huddersfield
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|87
|2. Atlético Madrid
|38
|76
|3. Real Madrid
|38
|68
|4. Valencia
|38
|61
|5. Getafe
|38
|59
|6. Sevilla
|38
|59
|7. Espanyol
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|53
|9. Real Sociedad
|38
|50
|10. Real Betis
|38
|50
|11. Deportivo Alaves
|38
|50
|12. Eibar
|38
|47
|13. Leganés
|38
|45
|14. Villarreal
|38
|44
|15. Levante
|38
|44
|16. Real Valladolid
|38
|41
|17. Celta de Vigo
|38
|41
|18. Girona
|38
|37
|19. Huesca
|38
|33
|20. Rayo Vallecano
|38
|32