Bugün Neler Yaşandı, 16 Temmuz 2019 Günün Özeti,

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İşsizlik oranı Nisan’da 3,4 puan arttı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

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Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

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Temmuz ayında Uludağ’a çıkanlar kışı yaşadı

Uludağ’a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı.

(İHA)