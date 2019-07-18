Bugün Neler Yaşandı? 18 Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Varlık barışı 6 ay uzatılıyor

Varlık barışı 6 ay uzatılıyor. Yurt dışındaki varlıklarını beyan eden mükellefler bunları Türkiye’de serbestçe kullanabilecek.

Ekonomi alanında önemli düzenlemeler içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.

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"Türkiye’nin katılımı askıya alındı"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağını aktardı.

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Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı. Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.

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Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.

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Kaçak göçmen operasyonunda 35 kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda kimlik sorgusundan kaçan üç kişiyi takip eden polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda, 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sorgusu yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

(İHA)