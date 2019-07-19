Bugün Neler Yaşandı? 19 Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

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Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu ve 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyünde oluşan hasar havadan görüntülendi. Köyde yaşayanlar felaket anını anlatırken, yıkılan köprü ve binalar yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Kuzey Irak’ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İstanbul Havalimanı’nda valizden çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi.

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Direksiyon başında uyudu: Kaza yayayı teğet geçti

Üsküdar’da seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon başında uyuyakalınca yolda yürüyen bir yayayı teğet geçerek hemen arkasında duran araca çaptı. Sürücüsü uyuyakalan aracın yayayı teğet geçmesiyle olası bir faciadan dönülmüş oldu. Aracın yanı başından geçmesini fark etmeyen yaya ise araçların çarpışmasıyla durumu fark etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Yurt dışından getirilen telefon harcı bin 500 lira oldu

Yurt dışından getirilen telefonlar için kullanım izni harç bedeli Cumhurbaşkanı kararı ile bin 500 lira olarak belirlendi.

(İHA)