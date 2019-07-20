Bugün Neler Yaşandı? 20 Temmuz 2019 Günün Özeti

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Sel sularına kapılan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de 17 Temmuz günü başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel nedeniyle Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 4’ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu tespit edildi.

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İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.

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Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

Kütahya’da çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Enne Barajı’nda çevre temizliği yapıldı. Etkinlik ile Balık Adamlar su altını, çevre gönüllüleri ise baraj kıyılarını çöplerden arındırdı.

Bu güzelliği görebilmek hiçte kolay olmuyor

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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl şelalesini görebilmek için 200 basamaklı, 250 metre uzunluğunda metal merdiven ve yürüyüş yolunu aşmak gerekiyor.

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Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi

KKTC’nin Başkenti Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü vesilesiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

(İHA)