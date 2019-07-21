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Bugün Neler Yaşandı? 21 Temmuz 2019 Günün Özeti 

Bugün Neler Yaşandı? 21 Temmuz 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Gündem 21.07.2019, 17:35 21.07.2019, 18:51

Bugün Neler Yaşandı, 21Temmuz Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 21 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Konya’da katliam gibi kaza

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

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Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bursa’da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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