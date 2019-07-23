Bugün Neler Yaşandı, 23Temmuz Günün Özeti

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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.

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Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz’e kesintisiz refakat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.

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İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Boris Johnson

“Brexit’i tamamlayacağız” İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın ilk açıklaması, 31 Ekim’de tamamlanması beklenen Brexit’le ilgili oldu.

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271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı

İstanbul Esenyurt’ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı.