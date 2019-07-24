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Bugün Neler Yaşandı, 23Temmuz Günün Özeti 

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 23 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Gündem 23.07.2019, 20:27 24.07.2019, 00:24 Emir Yılmaz

Bugün Neler Yaşandı, 23Temmuz Günün Özeti 

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 23 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.

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Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz’e kesintisiz refakat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.

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İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Boris Johnson

“Brexit’i tamamlayacağız” İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın ilk açıklaması, 31 Ekim’de tamamlanması beklenen Brexit’le ilgili oldu.

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271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı

İstanbul Esenyurt’ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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