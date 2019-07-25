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Bugün Neler Yaşandı, 24Temmuz Günün Özeti 

Bugün Neler Yaşandı, 24 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı

Gündem 24.07.2019, 21:19 Emir Yılmaz

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 24 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur” dedi.

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Hakan Atilla Türkiye’de

ABD’deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezasını tamamlamasının ardından 19 Temmuz’da tahliye edilerek sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a sevk edilmişti.

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Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil" 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin ABD ile yapılan görüşmeler konusunda, "ABD’nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı" dedi. Türkiye’ye dönen Hakan Atilla ile ilgili de Çavuşoğlu, "Zor şartlarda bile ülkesini ve doğru olanı savundu" ifadelerini kullandı. 

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Hurda uçaklara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre rapor düzenlenerek havaalanlarında sahipsiz ve hurda durumuna gelen uçakların sicilden terki ve tasfiye işlemleri başlatılabilecek.

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İdlib’e hava saldırısı

İdlib’in batısına gerçekleştirilen hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

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İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü.

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