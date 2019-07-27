Bugün Neler Yaşandı, 26 Temmuz 2019 Günün Özeti
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Bugün Neler Yaşandı, 26Temmuz Günün Özeti
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Hakkari’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “F-35, vermiyor musunuz, peki, biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz” dedi.
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Fabrika yangını kontrol altına alındı
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“İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya aldık"
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
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Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor
Ürdün, bölgede turizmi geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor.
26Temmuz Günün Özet Haberlerini Video Haberlerde bu Başlıkları bulabilirsiniz.
"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
Hakkari’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor
“İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya aldık"
Fabrika yangını kontrol altına alındı
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