Bugün Neler Yaşandı? 27 Temmuz 2019 Günün Özeti

PKK terör örgütünün finans kaynağına dev operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Operasyonda 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirilirken, son 1 ayda düzenlenen toplam 6 operasyonda 11 milyon 969 bin 628 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Sınır ötesi harekatla terör örgütüne büyük darbe: 34 ölü

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçağın katıldığı, İHA’lar, SİHA’lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz’da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

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İstanbul’da kurban denetimi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvanlar üzerindeki denetim hız kazandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul’a kara ve deniz yoluyla kurban hayvanlarının giriş yapacağı noktalar tamamen kontrol altına alınarak kurbanlıkların hijyenik koşullarda satılması ve kesim işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkinde oluşturulan kontrol noktasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekimler, Jandarma ekiplerinin desteğiyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmesi planlanan kurbanlıkları denetledi.

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Filipinler’i deprem vurdu: 8 ölü

Filipinler’in Batanes eyaletinde meydana gelen 5.4 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.7 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. Can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı depremde ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)