Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 28 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.



Ambarlı Limanı’nda demirli gemi alev aldı

Avcılar’da Ambarlı Limanı’nda demirli gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.



...



Trafiğe açılması beklenen FSM’de son çalışmalar yapılıyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi.



...



“Tek teker” üstünde yarışıp “makas” attı

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Jandarma trafik timlerinin önünden de bu şekilde geçen maganda, bununla da yetinmeyip bir de trafikteki araçlarla tek teker üstünde yarışarak “makas” attı. O anları sosyal medyadan paylaştı.



...



Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Adana’da bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.