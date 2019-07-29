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Bugün Neler Yaşandı? 29 Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 29.07.2019, 17:52 29.07.2019, 18:07

Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen ve aynı zamanda 600 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan adlı teröristin birçok terör eylemine katıldığı bildirildi.

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41 astsubay hakkında gözaltı kararı

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.

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Kaliforniya’da festivale silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Gilroy Sırmsak Festivali’nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

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İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi: 8 milyon 500 bin lira değerinde !

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

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Kurbanlık dana su kuyusuna düştü

Avcılar’da sabah saatlerinde boynundaki ipten kurtulan kurbanlık dana, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştü. Dana, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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