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Bugün Neler Yaşandı? 30 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti

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Gündem 30.07.2019, 18:13 30.07.2019, 18:33

Bugün Neler Yaşandı? 30 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti

Günün Özeti Haberlergünün haberleri magazin, bugünün haberleri son dakikagünün haberleri internet habergünün haberleri ankara, Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Pençe Harekatı’nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

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Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Silah fabrikasındaki yangın söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ne ait silah fabrikasının ana binasında sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü.

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İstanbul’da dev narkotik operasyonu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İki saldırgan hakkında karar

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

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Pakistan’da uçak düştü: En az 17 ölü

Pakistan’da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Havacılık Birliği’ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü.

(İHA)

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