Bugün Neler Yaşandı? 31 Temmuz 2019 Günün Özeti
Günün Özeti Haberler, günün haberleri magazin, bugünün haberleri son dakika, günün haberleri internet haber, günün haberleri ankara, Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Freni patlayan kamyon 9 aracı biçti
Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon biri öğrenci servisi olmak üzere 9 aracı biçti. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Freni patlayan kamyonun yokuştan inip öğrenci servisine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında
Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
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12 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını
Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Şebekenin lideri konumundaki şahsın pitbullarla korunan şatosuna polis veteriner hekim yardımıyla girdi.
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Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.
(İHA)
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