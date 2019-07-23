Bugün Neler Yaşandı, 22 Temmuz Günün Özeti

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“O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik”

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş, sel anında vatandaşların büyük panik yaşadıklarını belirterek, Kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi sonrası 50-60 kişinin kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.

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İki otomobil, İETT durağına daldı: 8 kişi yaralandı

E-5 Florya istikameti Beş yol sapağında sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobilin otobüs durağına dalması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında Florya istikameti yönünde yoğun trafik oluştu.

Meteoroloji cıva paniği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 kişinin hastaneye kaldırılması ile ilgili, "Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldi" açıklamasını yaptı.

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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’e yine saldırdı

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti.