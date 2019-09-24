Büyük Deprem Geliyor! Şiddeti 7'ye Ulaşacak!
Uzmanlardan gelen korkutan uyarılar sonrasında Kandilli'den çok önemli bir uyarı yapıldı. Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Dr. Doğan Kalafat, büyük depremin olacağının bir gerçek olduğunu fakat zamanıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını iletti. Marmara'da şiddeti 7'ye dayanacak bir deprem yaşanacağını ifade etti.
Marmara Denizi açıklarında Kandilli tarafından elde edilen veriler kapsamında 4.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin ardından en büyüğü 3.4 olan toplam 16 artçı deprem daha yaşandı. İstanbul Valiliği, herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı. Depremle ilgili canlı yayında bir takım açıklamalar yapan Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Bu şiddetteki depremin doğa üzerinde pek önemi olmadığını, büyük depremin yaşanacağının ise bir gerçek olduğunu fakat bunun zamanını bilmediklerini iletti.
Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'daki depremle ilgili açıklamalarına devam ederek, yaşanacak büyük depremin 7 şiddetine kadar ulaşabileceğini ve tüm Marmara'yı etkisi altına alacağını açıkladı. Bu konuda Kuzey Anadolu fayının çok tehlikeli olduğunu; bu depremden ders çıkararak depreme dayanıklı konutlarda oturulması gerektiğini aktardı.
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