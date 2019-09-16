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Çamaşır Makinesinden Uçan Araba Yaptı!

Siirt'te ikamet eden Burhan Canpolat isimli bir vatandaş,, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için hurdadan topladığı parçalarla bu hayalini gerçekleştirdi. Arabanın uçması için devlet yetkililerine sesini duyurmaya çalışan Canpolat, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.

Gündem 16.09.2019, 15:22 Billdrt
Çamaşır Makinesinden Uçan Araba Yaptı!
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Siirt'te 45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak istedi. Canpolat, tasarımını evin bodrum katında haftada 3 gün çalışarak 2 yıl boyunca yaptığı uçan arabaya "Ayyıldız" ismi verdi.

Siirtli vatandaş, yaptığı iki kişilik uçan arabayı uçurmak adına yetkililere sesini duyurmak istiyor. Uçurmak için maddi desteğin lazım olduğunu ileten Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. 

Çamaşır Makinesinden Yaptı...

Canpolat, uçan arabanın tamamını kendi imkanlarıyla yaptığını belirterek, motorlarını çamaşır makinesi motorundan aldığını ve kaynak / birleştirme işlemlerini kendisinin yaptığını söyledi. Elektrik, elektronik ve mekanikten çok iyi anladığını dile getiren Canpolat, bir Siirtli olarak Erdoğan'dan destek beklediğini anlattı.

45 Dakika Uçuyor

Uçan Arabanın toplam 15.000 TL'ye mal olduğunu dile getiren Canpolat, şarjının ortalama 3 saatte dolduğunu ve ortalama uçuş süresinin 45 dakikaya kadar çıkabildiğini anlattı. Saatte 90 kilometre hız yapabilen uçan arabanın 4 metre yüksekliğe çıkabileceğini de anlattı.

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