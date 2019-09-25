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Cami İmamı Çocuklara Öyle Bir Şey İzletti ki... Aileler Şikayetçi Oldu!

Zonguldak'ta bir camide görev yapan imam, çocuklara Siccin 4 isimli korku filmini izlettirdi. İmama aileler tepki gösterirken, şikayette bulundular. Müftülük inceleme başlattı.

Gündem 25.09.2019, 17:33 Billdrt
Cami İmamı Çocuklara Öyle Bir Şey İzletti ki... Aileler Şikayetçi Oldu!

Zonguldak Çaycuma ilçesinde, cami avlusunda projeksiyon cihazı aracılığıyla çocuklara Siccin 4 isimli filmi izlettiren İmamla ilgili müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Aileler Tepkili

Çaycuma sınırlarında yer alan Veliköyü Saraçlar Mahallesi'nin imamı E.A., iddialara göre cami avlusunda çocuklara korku filmi izlettirdi. Çocukların oldukça korku dolu anlar yaşadığını ve garip hareketler sergilediğini anlatan aileler imama tepki gösterdi. Kendilerinin dahi bu tür filmler izleyemediklerini anlatan aileler, çocuklar üzerinde çok olumsuz etki yarattığını iddia ederek müftülüğe şikayette bulundular.

İnceleme Başlatıldı

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, söz konusu konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılarak izlenilen filmden kareler ve film izleyen çocuklar bulundu. 

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