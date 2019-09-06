Çanakkale'de Şok Eden Olay

Çanakkale Bayramiç ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bayram T. ve eşi M.T., .çocuklarının olmaması sebebiyle 5 yıl önce R.T. isimli çocuğu evlat edindiler. R.T.'nin Bursa'da bulunan ablası N.D. ise kardeşini görmek ve ziyaret etmek için M.T. ve eşi Bayram T.'nin evine geldi.

N.D., R.T. ile özlem giderirken, 51 yaşındaki Bayram T. tarafından cinsel istismara uğradı.

Eşi Şikayetçi Olmasını İstedi

Olay sonrasında 14 yaşındaki N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye söyledi. M.T. ise N.D.'yi banyoya götürüp soyundurarak vücudundaki morluklara baktı. Sonra ise 14 yaşındaki küçük kıza, eşinden şikayetçi olmasını söyledi.

N.D. ise Bursa'ya gittiğinde babasıyla beraber Cumhuriyet Savcılığına gitti ve 51 yaşındaki sapık üvey baba hakkında şikayette bulundu.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Şikayet sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenledikleri operasyonla yakalayaıp gözaltına aldı. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan 51 yaşındaki sapık, ardından Adli Tıp'a gönderildi. Sonrasında ise adliyeye sevk edildi.

Suçlamaları reddeden Bayram T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.