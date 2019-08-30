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Cani Adam Sevgilisini Sokak Ortasında Yaktı: Tahliyesini İstedi

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında benzin dökerek alev alev yakan cani şahıs tahliyesini talep etti. Talihsiz kadınla buluşmadan önce toplam 79 kez aradığı da ortaya çıktı.

Gündem 30.08.2019, 17:35 Billdrt
Cani Adam Sevgilisini Sokak Ortasında Yaktı: Tahliyesini İstedi

Bursa'da aralarında gönül ilişkisi olan kadını üzerine benzin dökerek aleve veren ardından ise sokak ortasına atan sanık tahliyesini istedi. Sanığın, sevgilisiyle buluşmadan önce toplam 79 arama yaptığı, kadının ise 4 mesaj gönderdiği tespit edildi.

Aleve Verip Yol Ortasına Attı

2018 yılı Eylül ayı içerisinde Yıldırım Millet Mahallesi'nde yaşanan söz konusu olayda 31 yaşındaki Ümit Varol, gönül ilişkisi bulunan ve kendisinden ayrılmak istediğini belirten 35 yaşındaki Şengül Vatansever'i, aracıyla seyir halindeyken aleve vererek yol ortasına attı. Vatansever kahreden olay sonucunda hayata gözlerini yumarken, kaçarken kaza yaptığı esnada yaralanan Varol ise hastanedeki tedavisi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfade Verdi

Hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan 31 yaşındaki Varol'un, 13 . Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam etti. İlk duruşmadaki ifadesini tekrarladığını dile getiren sanık, 2 çocuk sahibi Vatansever ile arasında 2 yıldır gönül ilişkisi bulunduğunu; genç kadının ailesinin ise evliliğe razı gelmediğini ve bu yüzden tartıştıklarını anlatarak; kadınla gece boyunca telefonda konuştuklarını ve sabaha karşı kütahya'dan Bursa'ya geldiğini açıkladı.

Buluşup arabaya aldığını anlatan Varol, yarım saat sohbet ettiklerini belirtti. Ailesinin evlenmeye karşı çıkması sebebiyle oldukça sinirli olduğunu belirtti. Köyde yaşadığı ve LPG ile çalışan aracıyla yollarda kalması sebebiyle 2.5 litrelik benzini sürekli bagajda bulundurduğunu, arabadan inip benzini kendi koluna döküp yere bıraktığını; Şengül isimli kadının da alıp üzerine döktüğünü, kendine zarar vermek amacıyla kollarına döktüğü benzini çakmakla ateşe verdiğini ve bu esnada Vatansever'in alev aldığını, alevleri söndürüp tekrardan araca bindiklerini aktardı.

Bu esnada kadının kardeşiyle telefonda görüştüğünü aktaran Varol, araçtan inmek için durmasını istediğini, kendisinin de durduğunu anlattı. O esnada aracı kaldırıma çarptığını anlatan Varol, kimin çağırdığını bilmediğimi ambulansa kendisini bindirip götürdüklerini; amacının Vatansever'i öldürmek değil kendisine zarar vermek olduğunu, ikisinin birlikte yandığını tahliyesini talep ettiğini beyan etti.

Ertelendi

Cani adamın, Vatansever ile buluşmadan önce toplam 70 mesaj attığı ve 79 arama yaptığı öğrenildi. HTS kayıtlarında Vatansever'in ise toplam 4 mesaj gönderdiği tespit edildi. Şahidin de dinlenmesiyle birlikte mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine ve davadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

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