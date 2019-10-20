Cani Baba 9 Yaşındaki Çocuğu Bu Hale Getirdi!

Yapılan iddialara göre, Osmaniye Kadirli ilçesinde yer alan Kadirli İlkokulu'nda 3.sınıf öğrencisi olan H.E.'nin üzerine aynı okulda okuyan K.A. teneffüste su döktü. Ardından okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçmekte olan K.A'yı kendi babasına şikayet etti. Ali E. ise aldığı bu şikayet üzerine 9 yaşındaki K.A.'yı dövmeye başladı. Yediği dayak sonrasında gözü morarıp şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde de morluk oluşan K.A. evine gidince durumu ailesiyle paylaştı.

Ailesinin şikayeti üzerine polis ekiplerince hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali E. yapılan iddiaları reddetti. Ali E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. K.A.'nın annesi Yasemin A. ise oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği Ali E.'ye ceza verilmesi talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.