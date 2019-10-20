Cani Baba 9 Yaşındaki Çocuğu Bu Hale Getirdi!
Osmaniye Kadirli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Henüz 9 yaşındaki çocuğun gözlerini şişirip vücudunda çok sayıda morluk oluşturan H.E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ailesinin şikayeti üzerine polis ekiplerince hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali E. yapılan iddiaları reddetti. Ali E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. K.A.'nın annesi Yasemin A. ise oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği Ali E.'ye ceza verilmesi talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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