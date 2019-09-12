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Cani Evlat Annesini 50 Kez Bıçaklayıp Öldürdü!

Bursa Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi almış halde ölü bulunan kadının katili öz oğlu çıktı.

Gündem 12.09.2019, 17:17 Billdrt
Cani Evlat Annesini 50 Kez Bıçaklayıp Öldürdü!

Bursa Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi alarak ölü bulunan kadının oğlu, katil zanlısı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, 15 yıl önce eşinden ayrılan 48 yaşındaki Tülin Beygirci'nin ölü bulunduğu evin çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini birer birer inceledi.

Son birkaç günde eve girip çıkan kişilerin ifadesini alan polis, kamera kayıtlarında sık sık görülen kadının oğlu 24 yaşındaki Berke K.'nin Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunun tespitini yaptı.

Berke K.'ye telefonla ulaşan polis ekipleri, annesinin vefat ettiğini ve cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alması gerektiği için Bursa'ya gelmesi gerektiğini belirtti. Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, kaçma şüphesinden dolayı Denizli'den bineceği otobüsü de takip altına aldı. Polis ekipleri, zanlıyı Bursa Otogarda polis aracına bindirerek Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler.

Aynada Kanla "Mahallenin Onuru Var" Yazıyordu

Kadının oğlunun, cinayetin başka biri tarafından işlendiği izlenimi vermek için aynaya "Mahallenin onuru var" yazdığı da tespit edildi. 

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