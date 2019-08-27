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Cani Koca Eşini Boğazından Bıçakladı!

Denizli Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma isteğiyle yanına çağıran bir şahıs, sokak ortasında karısına dehşeti yaşattı. Vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına bıçak darbeleri attı.

Gündem 27.08.2019, 16:45 27.08.2019, 17:36 Billdrt
Cani Koca Eşini Boğazından Bıçakladı!

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle nefes almakta zorluk çeken kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kocanın ise yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu olay Denizli İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere göre 23 yaşındaki H.K., i U.K. ile birkaç aydır anlaşmazlık yaşıyordu ve aralarında şiddetli geçimsizlik vardı.

H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşmak istediğini söylemesi üzerine yanına gitti. Konuşurken birden bire tartışmaya başlayan çiftin tartışmaları alevlenince cani koca elindeki bıçakla kadının karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına saldırdı. H.K. uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağrışları duyan mahalle halkı tarafından hemen 112 Acil Sağlık ve 155 Polis imdat ekipleri arandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.K.'nin acil servise götürüldüğü anda kalbi durdu. 

2 çocuk annesi H.K.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle birlikte kalbi tekrardan atmaya başldı. Ağır yaralı bir şekilde hastanede olan kadının durumunun çok kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

#pamukkale #denizli #asayiş #bıçaklama #boğaz #kadın #eş #koca
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