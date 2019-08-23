Cani Koca Eşini Kıyma Makinesinde Parçalamış!
Mersin'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. 2018 Kasım'da ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülerek kıyma makinesinden geçirilen Cemile Ertürkoğlu cinayetiyle ilgili tüm detaylar belli oldu.
Mersin'de 2018 Kasım ayında boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vahşice öldürülen 34 yaşındaki bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun, vahşice planlanan bir cinayet kurbanı olduğu yeni ortaya çıktı.
Hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla iddianame hazırlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen lojistik firması çalışanı 36 yaşındaki Mustafa Ertürkoğlu'nun, cinayetle ilgili verdiği ifadeler kan dondurdu. Zanlının, eşini öldürüğ ardından cesedini parçalayarak çocuğunu okuldan alıp, soğuk kanlılıkla komşusuna çay içmeye gittiği bilgisine de ulaşıldı.
28 Kasım 2018'de merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yaşanan söz konusu cinayetle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Söz konusu iddianamede hala tutuklu olarak yargılanan zanlı Mustafa Ertürkoğlu için "tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve eşi kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Dvanın ilk duruşması için 21 Kasm 2019 tarihi belirlendi.
Vahşet Ortaya Çıktı
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamaede cani kocanın eşini öldürmesiyle ilgili tüm iddialar yer aldı. İddianamedeki ifadesinde, evlilik yıl dönümü olması sebebiyle eşine bir hediye aldığını anlatan Ertürkoğlu, eşinin kendini sevmediğini ve bu yönde birçok kez bastırarak "sevmediğini söylediğini" iddia etti.
Eşine hediye verme bahanesiyle eve çağırdığını anlatan şahıs, gözünü şal ile kapattığını ardından ise maket bıçağıyla boğazını kestiğini söyledi. 2-3 dakika içerisinde kan kaybından ve nefes probleminden öldüğünü anlaan Ertürkoğlu, eşinin öldüğünden emin olduktan sonra parçalara ayırarak kıyma makinesinden geçirmiş.
Ertürkoğlu, ceset parçalarını şehrin farklı noktalarına bıraktığını, ve Şehir Mezarlığındaki kayınvalidesinin mezarının hemen yakınlarında yer alan bir mezara gömdüğünü de iletti.
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