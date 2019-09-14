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Çankırı'da Deprem! Birçok Şehirden Hissedildi...

Çankıra'da peş peşe 2 deprem meydana geldi. Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem saat sabah 09.00'da ve 09.03'de yaşandı. 4.7 ve 4.8 şiddetlerindeki 2 büyük deprem büyük korku yarattı.

Gündem 14.09.2019, 09:28 Billdrt
Çankırı'da Deprem! Birçok Şehirden Hissedildi...
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Çankırı Çerkes ilçesi bu sabah meydana gelen 2 depremle birlikte sallandı. Ajanslardan ve AFAD'dan alınan bilgilere göre ilk olarak 4.7, ardından ise 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Ankara ve çevresinde de hissedildi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Akbaş konuyla ilgili açıklama yaparak herhangi bir şekilde can ve mal kaybı olmadığını ifade etti. 

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