Çankırı'da Deprem! Birçok Şehirden Hissedildi...

Çankırı Çerkes ilçesi bu sabah meydana gelen 2 depremle birlikte sallandı. Ajanslardan ve AFAD'dan alınan bilgilere göre ilk olarak 4.7, ardından ise 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Ankara ve çevresinde de hissedildi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Akbaş konuyla ilgili açıklama yaparak herhangi bir şekilde can ve mal kaybı olmadığını ifade etti.