CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle

Milliyetçi Harekat Partisi Kurban Bayramı bayramlaşma programı Genel Başkan Devlet BAHÇELİ’nin katılımları ile 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü (Bayramın ikinci günü) saat 14:00’de MHP Genel Merkez Tören Salonu’nda yapılacaktır.

MHP'nin Partiler Arası Kabul ve Ziyaretler;

Genel Başkan Yardımcımız - Ankara Milletvekilimiz Sayın Mevlüt KARAKAYA, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Merve MENEKŞE ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Necmi YILDIRIM’dan oluşan heyetimiz, 12 Ağustos 2019 – Pazartesi günü (Bayramın 2. Günü) saat 09.00’dan itibaren Genel Merkez’de diğer siyasi partilerin heyetlerini kabul edeceklerdir.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Deniz DEPBOYLU, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Fatih ÇETİNKAYA ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Muhammet KOÇAK’tan oluşan heyetimiz ise aynı gün saat 09.00’dan itibaren diğer partileri ziyaret edeceklerdir.

Hayırlı ve mutlu bir bayram dileğimizle, bilgilerinize sunarız.

CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni

Haberlerankara.com olarak Mhp bayramlaşma töreni acnlı yayın olarak yayınlanacaktır.

Detaylar Geliyor...