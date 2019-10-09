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Canlı Yayında Patlama! Muhabir Zor Anlar Yaşadı

CNN Türk muhabirinin Ceylanpınar'da gerçekleştirdiği yayın esnasında sınırdaki son gelişmelerin ekran başındaki seyircilere aktarıldığı sırada patlama meydana geldi.

Gündem 09.10.2019, 16:58 09.10.2019, 17:15 Billdrt
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CNN Türk ekranlarının Ceylapınar'da gerçekleştirdiği cnalı yayın esnasında terör örgütü PKK / YPG'nin kontrolünde olan Resulayn'da patlama yaşandı. Ceylapınar'ın karşı bölümünde bulunan Resulayn'daki patlamanın sonrasında sıcağı sıcağına bir takım açıklamalar yapan muhabir, Operasyon başladı mı bilemiyoruz, fakat jet sesleri ile patlama sesleri duyduklarını; PKK hedeflerinin vurulduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Ardı ardına 3 kez uçak sesi duyduklarını ifade eden muhabir, Uçak seslerinin sonrasında patlama sesleri de duyduklarını; patlama seslerinin ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğni farkettiklerini belirtti.

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