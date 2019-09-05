Canlı Yayında Şok Eden İtiraf!
Canlı yayına bağlanan ve yaklaşık olarak 15 gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş'la yasak aşk yaşadığını anlatan Mehmet isimli şahıs, kaybolduğu sabah ormanlık alanda ilişkiye girdiklerini açıkladı.
ATV ekranlarında seyircilerine karşısına gelen Müge Anlı programında 18 Temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altundaş isimli 4 çocuk annesi kadınıa rama çalışmaları devam ediyor. Canlı yayına katılan Mehmet isimli kişi öyle açıklamalar yaptı ki izleyenler şok oldu.
Sabah Erken Saatlerde Evden Çıktı
Eşinden ayrı ikamet eden 4 çocuk sahibi Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte çok erken saatlerde evden çıktı. O tarihten beri kendisinden hiçbir haber alınamayan talihsiz kadın için Müge Anlı'ya başvuruda bulunuldu.
Ormanlık Alanda İlişki
Sonra kadını aldığını anlatan Mehmet isimli şahıs, ormanlık alana giderek orada ilişkiye girdiklerini ve oturduklarını anlattı. Saat 7.30 civarında evinin önüne bıraktığını söyleyen şahıs, ondan sonrasından haberi olmadığını belirtti. Kendilerinin 2013 yılının 4. ayından beri birlikte olduklarını, bunu da eşi dahil herkesin bildiğini ifade etti.
Kızının Haberi Var
Kayıp kadının kızı Fadime Altundaş'da annesinin yasak aşk yaşadığını bildiğini ifade ederek, annesinin 5 seneden beri Mehmet isimli şahısla ilişkisi olduğunu; fakat bunu kendisinin 1.5 yıl önce öğrendiğini belirtti. Mehmet isimli şahsın da evli olduğunu aktaran kızı 5 çocuğu olduğunu söyledi.