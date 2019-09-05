Canlı Yayında Şok Eden İtiraf!

ATV ekranlarında seyircilerine karşısına gelen Müge Anlı programında 18 Temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altundaş isimli 4 çocuk annesi kadınıa rama çalışmaları devam ediyor. Canlı yayına katılan Mehmet isimli kişi öyle açıklamalar yaptı ki izleyenler şok oldu.

Sabah Erken Saatlerde Evden Çıktı

Eşinden ayrı ikamet eden 4 çocuk sahibi Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte çok erken saatlerde evden çıktı. O tarihten beri kendisinden hiçbir haber alınamayan talihsiz kadın için Müge Anlı'ya başvuruda bulunuldu.

Ormanlık Alanda İlişki

Konunun üzerine giden Müge Anlı ve ekibi, Ayşe Altundaş'ın yasak aşk yaşadığı Mehmet isimli şahsı canlı yayına bağladı. Mehmet isimli şahıs, 1 hafta önceye kadar sabah 5.30 civarında alarak yazlığa bıraktığını, oradan da kendi işine gittiğini anlattı. O sabah tekrar aradığını ve kendisine işe gitmeyeceğini, gel seninle konuşalım dediğini belirtti.

Sonra kadını aldığını anlatan Mehmet isimli şahıs, ormanlık alana giderek orada ilişkiye girdiklerini ve oturduklarını anlattı. Saat 7.30 civarında evinin önüne bıraktığını söyleyen şahıs, ondan sonrasından haberi olmadığını belirtti. Kendilerinin 2013 yılının 4. ayından beri birlikte olduklarını, bunu da eşi dahil herkesin bildiğini ifade etti.

Kızının Haberi Var

Kayıp kadının kızı Fadime Altundaş'da annesinin yasak aşk yaşadığını bildiğini ifade ederek, annesinin 5 seneden beri Mehmet isimli şahısla ilişkisi olduğunu; fakat bunu kendisinin 1.5 yıl önce öğrendiğini belirtti. Mehmet isimli şahsın da evli olduğunu aktaran kızı 5 çocuğu olduğunu söyledi.