Ceza Kesilmeye Başlandı! Aracı Olanlar Dİkkat... Bunu Sakın Yapmayın

Yeni uygulama çerçevesinde Trafik Büro Amirliği ekiplerince şehir merkezinde araçta sigara uygulaması başladı. Bursa'da Siteler bölgesinde ve onlarca şehrin farklı bölgelerinde yapılan uygulamalarda hususi araçlarda sigara içilip içilmediğiyle ilgili kontroller gerçekleştirildi.Araç içerisinde sigara kullanan sürücülere 153 TL idari para cezası yazıldı.

İdari para cezası alan sürücüler oldukça tepkili olurken, uygulama sebebiyle çok şaşırdıklarını belirttiler. Bazı sürücüler ise bu uygulamanın son derece yerinde ve toplum yararına olduğunu aktardı.