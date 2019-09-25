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Ceza Kesilmeye Başlandı! Aracı Olanlar Dİkkat... Bunu Sakın Yapmayın
Bugün Tüm Türkiye'de araç içerisinde sigara içenlere cezai işlem uygulandı. Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezine araçlara uygulama yaptı ve sigara içen sürücülere 153 TL ceza kesti.
İdari para cezası alan sürücüler oldukça tepkili olurken, uygulama sebebiyle çok şaşırdıklarını belirttiler. Bazı sürücüler ise bu uygulamanın son derece yerinde ve toplum yararına olduğunu aktardı.
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