Cezaevinden Çıkıp Karısını Öldüren Şahsın İfadesi Kan Dondurdu!

Söz konusu olay dün saat 05.30 civarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta yaşandı. 2017 yılında uyuşturucu ticareti yapması sebebiyle tutuklu yargılandığı davadan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ali Mıngır, Temmuz ayında Afyonkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Mıngır hakkında buradan Niğde Açık Cezaevi'ne nakil kararı verildi. Açık cezaevi hükümlüsü olduğundan dolayı 2 gün yol izni verilen Mıngır, Niğde'deki cezaevine teslim olmak yerine Konya'ya gitti.

Ailesinin yaşadığı Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki eve gelen Mıngır, kendisine ait olan ruhsatsız tüfeği alarak, taksiyle 30 yıllık eşi Mıngır'ın birlikte yaşadığı B.D.'nin evine gitti. Taksiyi eve 300 metre uzaklıkta durduran ve birinci kattaki dairenin penceresine tırmanan Mıngır, evi ateşe verdi.

Evde yangın çıkarken Mıngır, binanın giriş katında eşi ve B.D.'nin çıkması için beklmeye başladı. Dışarıya ilk olarak B.D.'nin 9 ve 13 yaşındaki 2 çocuğu çıktı. Çocuklara dokunmayan Mıngır, ardından dışarı doğru koşan eşini vurdu. Arkadan gelen B.D. ise silah sesleri üzerine eve doğru kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mıngır, gazeteciler tarafından kendisine sorulan Eşinizi neden öldürdünüz sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Namusunu temizlediğini söyleyen Mıngır, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Bu yüzden pişman olduğunu belirtti. Ayrıca Ali Mıngır'ın eşinin ismini koluna dövme yaptırdığı da fark edildi.