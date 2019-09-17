CHP İl Yönetimine Kayyum Atandı!

CHP Eskişehir il yönetimine, mahkeme kararıyla "45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere" kayyum ataması yapıldı. Atanan kayyum sayısı 3 oldu. Eskişehir 3. Sulh Mahkemesi'nde partinin eski il yöneticisi tarafından açılan davanın 3. duruşmasında, davacı olan eski CHP Eskişehir İl Bakanı Rabia Akman ve taraf avukatları yerini aldı.

Davalı olan taraf avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime son 6 aylık süre kala, ataması yapılan yönetimin geçici olmaması sebebiyle, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini belirtti. Avukat, CHP İl Yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Konak Örneği

Davacı tarafın avukatı ise 2007 yılında İzmir 7. Sulh Mahkemesi tarafından CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum ataması kararıyla hakim karşısına çıktı.

Hakim, partinin 45 gün içerisinde yapılabilecek olağanüstü kongresine kadar 3 üyenin kayyum olarak atanması talebine onay vererek, il yönetimine 45 günlük geçici süreyle Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'ü kayyum olarak atadı.

Eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, il yönetiminin hukuksuz bir şekilde göreve geldiğini iddia ederek, kayyum ataması yapılmasıyla ilgili mahkemeye başvuru yapmıştı.