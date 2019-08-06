CHP'li Sarıbal: Tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, iktidarın 2009 yılında ithalat kararı verdiğini, 2010 yılında bunu uygulamaya başladığını söyledi. Sarıbal, "O günden beri bu ülkeye sürekli canlı hayvan ve et ithalatı yapıyorlar. Öyle fütursuzca yaptılar ki bu işi, hayvancılık kan ağlıyor, tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu" dedi.



CHP'li Orhan Sarıbal, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Yer altlarını darmadağın eden bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Sarıbal, "Aslında bunun adı rejim sorunudur. Son 17 yıldır HES'ler ile otoyollar ile havaalanları ile bütün projelerde yetki ve görev alan, bu projeleri yapan firmaların şimdi yerin altına da nasıl girdiğini göreceksiniz. Yerin üstünü talan ettiler, şimdi yerin altını yukarıya çıkarıyorlar" dedi.



'HAYVANCILIK KAN AĞLIYOR'



Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Sarıbal, iktidarın 2009 yılında ithalat kararı verdiğini, 2010 yılında bunu uygulamaya başladığını söyledi. Sarıbal, "O günden beri bu ülkeye sürekli canlı hayvan ve et ithalatı yapıyorlar. Toplam 8,1 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yapıldı. Ve öyle bir ithalat yapıldı ki araya da kriz girince şu anda Et ve Süt Kurumu’nun depoları et dolu, hatta onların kendi depoları almıyor, özel sektörden kiralanan başka depolara da et doldurmuş durumdalar. Öyle fütursuzca yaptılar ki bu işi, hayvancılık kan ağlıyor, tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu" diye konuştu.



'ÇİFTÇİNİN TOPLAM BORCU 118 MİLYAR LİRA'



Merkez Bankası'nın faizleri düşürme kararına da değinen Sarıbal, "Bunun yansımalarına baktığımızda özel bankalardan ses yok. 3 tane kamu bankası konut kredileri, tüketici kredileri ve taşıt kredilerinde bir miktar faiz indirimine gitti. Bu güzel iyi bir gelişme sayılır ama hala çok yüksek. Ancak bir çiftçi gözüyle bakarsak şu anda çiftçinin toplamda 118 milyar lira borcu var. 2 milyon 100 bin kayıtlı çiftçimiz var ve bunların bankalara olan tarımsal amaçlı kredileri 118 milyar lira. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde 2 milyon 700 bin civarında kayıtlı çiftçimiz vardı ve bunların toplamda 530 milyon borçları vardı. Bugün bu borç 118 milyar liraya çıkmış ve çiftçi sayısı da 600 binin üzerinde azalmış" dedi.

Kaan ULU/ANKARA