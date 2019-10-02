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CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na Kayyum Ataması Yapıldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na kayyum ataması yaptı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu Kaftancıoğlu tarafından görevden alındı.

Gündem 02.10.2019, 09:48 Billdrt
CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na Kayyum Ataması Yapıldı!
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki CHP İl Yönetim Kurulu, dün gece geç saatlerde yapılan toplantı sonrasında, oy birliğiyle birlikte CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetimini görevden alıp kayyum ataması yaptı. Yaklaşan kongre süreci içerisinde karşı aday çıkabileceği endişesiyle birlikte yapılan bu adım, kayyum uygulaması olarak nitelik kazandı.

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetiminin görevini sonlandırmak için CHP İstanbul İl Yöneticisi olan Özgür Akat'a görev verildi. 

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