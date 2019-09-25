CHP Tunceli İl Başkanlığı'na Kayyum Ataması Yapıldı!

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt'un dün istifa açıklaması sonrasında il yönetim kurulu üyeleri toplantı. Yönetimden Murat İl Chp Tunceli İl Başkanı olarak seçildi. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi, Tunceli il Başkanlığı'na Mesut Coşkun başkanlığında toplam 7 kişiden meydana gelen kayyum heyeti ataması yaptı.

Yönetim kararıyla il başkanı olarak seçilen Murat İl ise konuyla ilgili dava açacağını ifade ederek kayyum atamasına karşı olduklarını anlattı. Partisinin genel politikasının kayyum atamaları karşısında muhalif olma olurken, bu durumun gerçekleşmesinin çok saçma olduğunu anlatan Murat İl, Genel merkezlerinin karşı olduğu bir sistemi, parti içerisinde oldukça rahat bir şekilde uyguladığını ekleyerek genel merkeze sitem etti.