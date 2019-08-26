Çocuk İstismarcısına Meydan Dayağı!
Adana'da küçük kız çocuklarını istismar ettiği söylenen bir şahsa mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinden 14 toka, yarım kalıp sabun, 4 metre kablo çıktı.
Adana'da 14 - 15 gündür kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs, mahalle halkı tarafından linç edilmek istendiği esnada polis ekipleri olaya müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinden çıkanlar ise herkesi şok etti. 16 toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metrelik kablo bulundu.
Balkondan Farketti
Alınan bilgilere göre, söz konusu olay dün merkez Yüreğir Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta gelişti. Yapılan iddialara göre Ü.Z. isimli şahıs, 2 haftadır belirli aralıklarla mahalleye girip, mahallede bulunan küçük kız çocuklarının kıyafetlerini çıkarıp istismar ediyordu.
Ü.Z. en son mahalleye gelip Hasan C.'nin kızı Z.C. ve yeğeni Z.C.'yi istismar etmek istedi. Bu esnada balkonda olan Hasan C. istismarı balkondan görerek hemen aşağı inip şahsı polise teslim etmek üzere 155'i aradı.
Üstünden Çıkanlar Şaşırttı...
Mahalleli İsyan Etti
Bu esnada Hasan C., gazetecilere açıklama yaparak çocuğunun istismara uğradığını, çocukların üstün başını çıkarıp istismar ettiğini; geçen gün 3 kere takip ettiklerini ama kaçırdıklarını, sonunda yakalamayı başardıklarını belirterek, şahsı tanımadıklarını söyledi.
Başka bir mahalle sakini ise, İnsanların çocukları nasıl istismar ettiğine anlam veremediğini, bunların kendilerinin kardeşi olduğunu, böyle insanların Türkiye'yi tamamen bozduğunu; en ağır cezaların almasını istediğini söyledi.
Ü.Z. karakolda yapılan işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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