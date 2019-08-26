Çocuk İstismarcısına Meydan Dayağı!

Adana'da 14 - 15 gündür kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs, mahalle halkı tarafından linç edilmek istendiği esnada polis ekipleri olaya müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinden çıkanlar ise herkesi şok etti. 16 toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metrelik kablo bulundu.

Balkondan Farketti

Alınan bilgilere göre, söz konusu olay dün merkez Yüreğir Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta gelişti. Yapılan iddialara göre Ü.Z. isimli şahıs, 2 haftadır belirli aralıklarla mahalleye girip, mahallede bulunan küçük kız çocuklarının kıyafetlerini çıkarıp istismar ediyordu.

Ü.Z. en son mahalleye gelip Hasan C.'nin kızı Z.C. ve yeğeni Z.C.'yi istismar etmek istedi. Bu esnada balkonda olan Hasan C. istismarı balkondan görerek hemen aşağı inip şahsı polise teslim etmek üzere 155'i aradı.

Üstünden Çıkanlar Şaşırttı...

Mahalledeki diğer vatandaşlarda olayı görünce linç etmek istediği esnada olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi baygın halde ekip otosuna bindirerek ilk olarak Adana Adli Tıp Birimi'ne ardından ise Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdüler. Ü.Z.'nin üzerinden çıkanlar polisi şoka uğrattı. Şahsın üzerinden 16 toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metre uzunluğunda kablo çıktı.

Mahalleli İsyan Etti

Bu esnada Hasan C., gazetecilere açıklama yaparak çocuğunun istismara uğradığını, çocukların üstün başını çıkarıp istismar ettiğini; geçen gün 3 kere takip ettiklerini ama kaçırdıklarını, sonunda yakalamayı başardıklarını belirterek, şahsı tanımadıklarını söyledi.

Başka bir mahalle sakini ise, İnsanların çocukları nasıl istismar ettiğine anlam veremediğini, bunların kendilerinin kardeşi olduğunu, böyle insanların Türkiye'yi tamamen bozduğunu; en ağır cezaların almasını istediğini söyledi.

Ü.Z. karakolda yapılan işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.