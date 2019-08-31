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Çok Büyük Deprem Geliyor!
Şimdiye kadar yaptığı tüm deprem tahminleri doğru çıkan ve %0 yanılan deprem tahmincisi Frank Hoogerbets yeni bir tahminde bulundu.
Hoogerbeets, kritik ay geometrisi kapsamında 30 Ağustos gecesi Dünya'nın sismik faaliyetlerinde etkilenme meydana getireceğini açıkladı. Bu sebepten dolayı 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde çok büyük bir deprem meydana gelebileceğini belirterek tüm insanları uyardı.
Deprem tahmincisi Hoogerbeets, bundan yaklaşık olarak 2 ay önce yeni bir video yayılayarak yakın tarihte deprem yaşanacağını anlatarak, hangi bölgelerde deprem olacağıyla ilgili tahmin oluşturmuştu.
Hoogerbeets, şimdiye kadar yaptığı tüm deprem tahminlerinde doğru noktaya ulaşmıştır. Hiçbir yanılgısı olmamıştır. Bu sayede tüm Dünya'nın ilgisini çekmiştir.
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