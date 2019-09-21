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Çöpten Topladığı Parçalarla İş Yapıyor! Kapış Kapış Satıyor...
Ankara Sincan ilçesinde spot eşya işiyle uğraşan 49 yaşındaki bir şahıs, çöpten topladığı tahta, parke ve süngerleri tekrardan değerlendirerek baza yapıyor. Kurt'un 150 TL'ye sattığı bazalar satış patlaması yaşıyor.
Ankara Sincan'da tam 15 yıldrı 2.el eşya alım satım işi yapan 49 yaşındaki 4 çocuk sahibi Erzurumlu Tortumlu Veysel Kurt, çöpten topladığı sünger, parke ve tahtaları kendi imkanlarıyla geri dönüştürüyor ve baza yapıyor. Yaptığı bazaları 150 TL karşılığında satan Veysel Kurt'un ürünleri kapış kapış satılıyor.
Halka Ucuz Fiyata Satıyor
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|9
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|5
|9
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|8
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|4
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|8
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
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|5
|7
|10. Osmanlıspor
|5
|7
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|4
|6
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|4
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|4
|4
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|2
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|1
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|O
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|5
|15
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|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
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|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
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|5
|8
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|6
|8
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|8
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|5
|8
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|5
|8
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|7
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|6
|7
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|6
|6
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|5
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|5
|4
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|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
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|4
|9
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|5
|8
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|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
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|4
|7
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|4
|7
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|5
|7
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|4
|7
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|5
|7
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|4
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
|4
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|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
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|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
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|4
|0
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