Çöpten Topladığı Parçalarla İş Yapıyor! Kapış Kapış Satıyor...

Ankara Sincan'da tam 15 yıldrı 2.el eşya alım satım işi yapan 49 yaşındaki 4 çocuk sahibi Erzurumlu Tortumlu Veysel Kurt, çöpten topladığı sünger, parke ve tahtaları kendi imkanlarıyla geri dönüştürüyor ve baza yapıyor. Yaptığı bazaları 150 TL karşılığında satan Veysel Kurt'un ürünleri kapış kapış satılıyor.

Halka Ucuz Fiyata Satıyor

Geçtiğimiz yıl Dolar kurunda meydana gelen yükseliş, piyasalardaki kısmi durgunluk küçük esnafı tamamıyla etkilemiş durumda. O esnaflar arasındaki Kurt, sermayesiz kaldı ve çözümü yeni bir yol üreterek buldu. Çöplerden topladığı tahta ve türevi tüm malzemeleri atölyesinde birleştiren ve baza yapan Kurt, bazaları 150 TL'ye satmaya başladı. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği Kurt'un bazaları kapış kapış satılıyor.