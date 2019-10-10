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"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Ülkelerine Sert Çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı kapsamında şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 109 olduğunu belirtti. Barış Pınarı ile şanslı tarihimize bir yeni sayfa daha ekleyeceğimizi duyurdu.

Gündem 10.10.2019, 16:21 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Ülkelerine Sert Çıktı!
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Barış Pınarı Harekatı ile ilgili birçok açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 24 saatte öldürülen terörist sayısının 109 olduğunu belirtti. Ey Avrupa Birliği diye açıklamalarına devam eden Erdoğan, "kendinize gelin" diyerek uyarıda bulundu.

Şuanda Türkiye'nnin %100 haklı olarak yürütmekte olduğu operasyonu "işgal hareketi" olarak adlandırıp böyle nitelendirmeye çalışırlarsa Türkiye'nin işinin çok kolay olduğunu, sınır kapılarını açıp 3.600.000 Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya doğru göndereceğimizi belirtti. 

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