Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Ülkelerine Sert Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı kapsamında şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 109 olduğunu belirtti. Barış Pınarı ile şanslı tarihimize bir yeni sayfa daha ekleyeceğimizi duyurdu.
Şuanda Türkiye'nnin %100 haklı olarak yürütmekte olduğu operasyonu "işgal hareketi" olarak adlandırıp böyle nitelendirmeye çalışırlarsa Türkiye'nin işinin çok kolay olduğunu, sınır kapılarını açıp 3.600.000 Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya doğru göndereceğimizi belirtti.
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