Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Ülkelerine Sert Çıktı!

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili birçok açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 24 saatte öldürülen terörist sayısının 109 olduğunu belirtti. Ey Avrupa Birliği diye açıklamalarına devam eden Erdoğan, "kendinize gelin" diyerek uyarıda bulundu.

Şuanda Türkiye'nnin %100 haklı olarak yürütmekte olduğu operasyonu "işgal hareketi" olarak adlandırıp böyle nitelendirmeye çalışırlarsa Türkiye'nin işinin çok kolay olduğunu, sınır kapılarını açıp 3.600.000 Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya doğru göndereceğimizi belirtti.