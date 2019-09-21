Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca'nın Şarkısını Seslendirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdi. Erdoğan, Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısının sözlerini şiir gibi okudu. "Bize de geri ülke kal dediler" diyerek sözlerine ekledi.
Erdoğan, geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin kamuoyuyla paylaşıldığıyla ilgili bilgi vererek, söz konusu stratejinin milli teknoloji hamlesi ruhuyla birlikte ince eleyip sık doyurarak hazırlandığını ifade etti.
Cem Karaca'nın şarkısındaki "işçisin sen işçi kal dediler" bölümüyle ilgili Türkiye'ye de geri kalmış bir ülkesiniz, öyle kalın denildiğini, 17 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin geri kalmışlık zinciriyle bağlı olduğunu, sıra sıra tüm geri kalınmış konuları ele aldıklarını ve öncelikle 81 şehrin altyapı sorunlarını çözdüklerini anlattı.
Bugün Türkiye'nin eğitimnden sağlığa her türlü alanda oldukça güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, maruz kalınan saldırılar karşısında dahi hala dimdik ayakta olan bir ekonomimiz olduğunu ifade etti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0