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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca'nın Şarkısını Seslendirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdi. Erdoğan, Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısının sözlerini şiir gibi okudu. "Bize de geri ülke kal dediler" diyerek sözlerine ekledi.

Gündem 21.09.2019, 13:13 Billdrt

Erdoğan, geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin kamuoyuyla paylaşıldığıyla ilgili bilgi vererek, söz konusu stratejinin milli teknoloji hamlesi ruhuyla birlikte ince eleyip sık doyurarak hazırlandığını ifade etti.

Cem Karaca'nın şarkısını söylemeden önce Türkiye'nin teknoloji hamleleriyle ilgili açıklamalar yapan Erdoğan, açıklamaları sonrasında merhum Cem Karaca'nın dizlerini okuyarak şöyle devam etti...

Cem Karaca'nın şarkısındaki "işçisin sen işçi kal dediler" bölümüyle ilgili Türkiye'ye de geri kalmış bir ülkesiniz, öyle kalın denildiğini, 17 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin geri kalmışlık zinciriyle bağlı olduğunu, sıra sıra tüm geri kalınmış konuları ele aldıklarını ve öncelikle 81 şehrin altyapı sorunlarını çözdüklerini anlattı.

Bugün Türkiye'nin eğitimnden sağlığa her türlü alanda oldukça güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, maruz kalınan saldırılar karşısında dahi hala dimdik ayakta olan bir ekonomimiz olduğunu ifade etti.

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