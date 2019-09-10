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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Başkanlarına Davet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 belediye başkanını Ankara'ya davet etti. Davet edilen isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sürekli görüşmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'da yer alıyor.

Gündem 10.09.2019, 10:21 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Başkanlarına Davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını davet etti. Belediye Başkanları bu Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak bu toplantıya davet edilen tüm Belediye Başkanlarının katılım gerçekleştirmesi beklentiler arasında yer alıyor.

CHP'lileri de Davet Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de dahil olmak üzere birçok CHP'li isimde davet edilen 30 büyükşehir belediye başkanı arasında yer alıyor. Toplantının içeriğiyle ilgili de herhangi bir detaya girilmedi. 

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