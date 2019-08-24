Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Sert Mesaj!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de meydana gelen gerilimle ilgili olarak Batı dünyasından Türkiye'ye ilişkin gelen tehditleri konu alarak "biz tehdit mehdit dinlemeyiz" diyerek sert çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli ilçesinde halkla bir araya gelerek bir takım açıklamalar altına imza attı. Erdoğan, 2 yıl sonra Nisan ayı içerisinde Yusufeli Barajı'nda artık elektrik üretimine yeşil ışık yakacak olduklarının müjdesini verdi.
"Tehdit Mehdit Dİnlemeyiz"
Kılıçdaroğlu'na Tepki Gösterdi
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğluna'da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eline diline dursun" diyerek çok sert çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Yavuz isimli, Barbaros Hayrettin isimli gemileri görmediğini, sondaj ve sismik araştırma gemilerinin yanı sıra fırkateynleri görmediğini söyledi. Uçaklarla da birlikte her şeyle Doğu Akdeniz'de olduklarının altını çizdi.
Müjde Verdi
Yusufeli'nde mağduriyetin önüne geçecek olduklarını dile getiren Erdoğan, yeni yerleşim yerlerindeki hak sahibi mağduriyetini de kararname ile giderecek olduklarının müjdesini veren Erdoğan, bu konuda herkesin gönlünü hoş edecek ve tek bir huzursuzluk yaratmayacak şekilde bu süreci tamamlayacaklarını, yapacak oldukları çalışmalarla yeni bir Yusufeli inşa edeceklerini belirterek halkı sevindirdi.
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