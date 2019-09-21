Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX TV'ye Sert Tepki: Yalan Medya!

TEKNOFEST'in ardından ABD ziyareti için Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV muhabiri tarafından kendisine yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, FOX TV'nin dürüst yayın yapmadığını ifade etti ve bir takım açıklamalar altına imza attı.

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın diye çıkış yapan Erdoğan, muhabire dönerek "Bir defa dürüst olun" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tüm hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın söz konusu fabrikayla ilgili herhangi bir satma ya da satın alma gibi bir durum olmadığını söylediğini iletti. Hukukta her şeyden önce bir kaide olduğunu dile getiren Erdoğan önce bunu öğreneceklerini açıkladı. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu her şeyden önce ilk olarak Arifiye satılmış mıdır ya da satılmamış mıdır? Bunu ortaya çıkarmalı dedi.

FOX TV'nin kiraya verildiğini anlatan Erdoğan, kendileri bir iş yaptıklarında bu işten Türkiye'nin ne kadar kazançlı çıkacağına baktıklarını anlattı. Söz konusu fabrikada veya herhangi bir yerde ne işçinin ne de memurun işten çıkarıldığını; Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatının yalanlar üzerine kurulu bir siyasi olduğunu belirterek, onun düşüncesinin ülke değil direkt kendisi olduğunu ve "Bu işten ben ne kazanırım" diye düşündüğünü iletti.

Kılıçdaroğlu'nun belediyelerde işçileri işten çıkarttığını anlattı. Fox TV'nin bu konularla ilgili haber yapıp yapmadığını anlatan Erdoğan, FOX'un işçi ve emekçilerin yanında durmadığını, her şeyden önce FOX TV'nin yapması gereken ilk şeyin yayın politikasını düzenlemek olduğunu anlattı. AK Parti sözcüsünün Kılıçdaroğlu'na gerekli olan cevabı verdiğini de anlatan Erdoğan, ama Kılıçdaroğlu'nun anlamayıp sürekli aynı yerde tökezlediğini belirtti.