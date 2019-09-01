Son Dakika
Beşiktaş puan kaybetti
İki otomobil çarpıştı, biri takla attı: 3 yaralı
Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Dünya devi Türkiye’de boks galası düzenliyor
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Maçın ardından İsmail Kartal, iyi mücadele ederek 1 puan aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılar için müjdeyi verdi. Meclis açılır açılmaz milletvekilelrinin gerekli yasa teklifini hazırlayıp sunacaklarının altını çizdi.

Gündem 01.09.2019, 04:10 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi!

Erdoğan, Poyrazköy'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Bu geceden itibaren balıkçıların denize açılıp balık avlayacağını dile getiren Erdoğan, Tüm balıkçılara başarılı bir sezon dilediğini, ağların tamamen dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu aktaran Erdoğan, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğumuzu belirterek, Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere Türkiye'de yer alan su yüzey alanının 26.000.000 hektar olduğunu, denizlerde 500 farklı, iç sularda ise 370 farklı balık türünün yer aldığını; bu söz konusu türlerden ise yaklaşık olarak 100 tanesinin ticaretinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Su ürünlerinin 53.000 kişiye direkt olarak, 250.000 kişiye dolaylı yoldan istihdam sağladığının, her sene de 700 bin tona yakın su ürünü istihsalı elde ettiklerini belirterek, 2018 yılında 314.000 tonu avcılıktan, 314.600 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam olarak 628.600 ton su ürünü üretildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların büyük hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladıklarını, Meclisin açılmasıyla birlikte milletvekillerinin gerekli yasa teklifini hazırlayarak parlementoya sunacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@