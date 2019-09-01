Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılar için müjdeyi verdi. Meclis açılır açılmaz milletvekilelrinin gerekli yasa teklifini hazırlayıp sunacaklarının altını çizdi.
Erdoğan, Poyrazköy'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Bu geceden itibaren balıkçıların denize açılıp balık avlayacağını dile getiren Erdoğan, Tüm balıkçılara başarılı bir sezon dilediğini, ağların tamamen dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ettiğinin altını çizdi.
Su ürünlerinin 53.000 kişiye direkt olarak, 250.000 kişiye dolaylı yoldan istihdam sağladığının, her sene de 700 bin tona yakın su ürünü istihsalı elde ettiklerini belirterek, 2018 yılında 314.000 tonu avcılıktan, 314.600 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam olarak 628.600 ton su ürünü üretildiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların büyük hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladıklarını, Meclisin açılmasıyla birlikte milletvekillerinin gerekli yasa teklifini hazırlayarak parlementoya sunacaklarını söyledi.
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