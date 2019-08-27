Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Güvenli Bölge Açıklaması!

Anadolu'nun Fethi Malazgit 1071 isimli programda açıklamalar yapan Erdoğan, Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakıp çıtayı oldukça üst safhalara taşıdıklarını, zaferlere ne kadar güçlü çıkılırsa bu vizyonun hayata geçmesinin o kadar gerçekçi olacağını, bizim medeniyetimizin fetih medeniyeti olduğunu, bu fetihin her şeyden önce gönül fethi olduğunu ifade etti.

Yarım asır, yani bundan 50 yıl sonra Türkiye'nin her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağının altını çizen Erdoğan, bu aşamada da çok daha büyük hedefler olacağını söyledi. Hiçbir siyasi ya da ekonomik çıkarın, kendilerini hakkı söylemekten, haktan korkmaktan, mazlum ve mağdura destek vermekten, hakkın yanında durmaktan alı koyamayacağını da sözlerine ekledi.

Diyarbakır'da çocuğu kaçırılıp canice katledilen, diğer yarısı da esir olan annenin yaptığı eylemi herkesin gördüğünü belirterek, bu yavruların istismar edilmesine asla izin vermeyeceklerini anlatarak Suriye'de katliam var konusuna gelen Erdoğan, rejimin her gün mazlum kanı döktüğünü, Kudüs ve Filistin'de ki zulmün çok kötü olduğunu, Filistin'in adım adım işgal edildiğini vurguladı.

Düne kadar Türkiye'nin içerisine kadar getirilmek istenen mücadeleyi, bugün sınır ötesine taşıdıklarını dile getiren Erdoğan, ırak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanmakta olan bu mücadeleden zaferle ayrılacaklarını belirtti.

Doğu Akdeniz Açıklaması

Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj ve sismik araştırma çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ileten Erdoğan, oralarda hiçbir ülkenin Türkiye'yi engelleyemeyeceğini vurguladı.

Güvenli Bölge Açıklaması

Güvenlik bölge oluşturma çalışmalarının meyve vermeye başladığına da değinen Erdoğan, içeride veya dışarıda teröristlerin inlerine girmeye devam ettiklerini; çok yakın zamanda kara birliklerinin de bu bölgeye giriş yapmasını beklediklerini vurguladı. Bu konuda önceliğin diplomasi olduğunu anlatan Erdoğan, eğer Türkiye'nin istekleri dışında herhangi bir yola zorlama yapılır, oyalanma meydana gelirse, tüm hazırlıkların tamam olduğunu ve planları teker teker hayata geçirmeye başlayacaklarını söyledi.

Bölgedeki hesaplarda yaşanan karışıklık ve sinsi tuzakların oldukça fazla olmasının kendilerini asla yoldan alıkoyamayacak olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırını teröristlerden tamamıyla ardınırılmasını sağlama noktasındaki kararlılığının sonsuz kadar devam edeceğini de belirtti.