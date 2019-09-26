Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 8 Yaralı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen ve büyük korku yaratan depremle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Değerlendirmelerde bulunan Erdoğan halkı da edindiği son bilgilerle birlikte bilgilendirdi.

Köprülerin Halatı mı Koptu?

8 Yaralı Var

Sosyal medyada köprülerin halatının koptuğuna dair iddiaların bulunduğu nu bildiren Erdoğan, bu iddiaların yalan olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel olarak hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini anlatarak, şuana kadar aldıkları son bilgilere göre hafif yaralı 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.