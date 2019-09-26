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Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 8 Yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen depremle ilgili açıklama yaptı. Deprem sonucunda 8 kişinin yaralandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen ve büyük korku yaratan depremle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Değerlendirmelerde bulunan Erdoğan halkı da edindiği son bilgilerle birlikte bilgilendirdi.
Köprülerin Halatı mı Koptu?
8 Yaralı Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel olarak hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini anlatarak, şuana kadar aldıkları son bilgilere göre hafif yaralı 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
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