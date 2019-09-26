Son Dakika
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Sağlık Bakanı Koca: “Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz“
Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 8 Yaralı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen depremle ilgili açıklama yaptı. Deprem sonucunda 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gündem 26.09.2019, 15:58 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 8 Yaralı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen ve büyük korku yaratan depremle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Değerlendirmelerde bulunan Erdoğan halkı da edindiği son bilgilerle birlikte bilgilendirdi.

Köprülerin Halatı mı Koptu?

Sosyal medyada köprülerin halatının koptuğuna dair iddiaların bulunduğu nu bildiren Erdoğan, bu iddiaların yalan olduğunu anlattı.

8 Yaralı Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel olarak hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini anlatarak, şuana kadar aldıkları son bilgilere göre hafif yaralı 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. 

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@