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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT Talimatı Verdi!

Toplumun en büyük kanayan yaralarından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için büyük bir gelişme meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT Talimatı verdi...

Gündem 11.09.2019, 16:31 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT Talimatı Verdi!

Türkiye'de milyonlarca insanın çok uzun yıllardan beri sıkıntısı olan EYT ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafıdnan bir talimat verildiği tespit edildi. NTV yayınında açıklama yapan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuyla ilgili bir formül üretilebilmesi için harekete geçtiklerinin altını çizdi.

Erdoğan Talimat Verdi

Son dönemde bir gelişme yaşandığını ifade eden Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'e görev verdiğini, EYT'lerin düşüncelerini alacağını ve SGK ile görüşme yapacağını ifade etti. Birkaç gün önce kendisiyle konuştuğunu anlatan Kılıç, bu konuda formül üretileceği müjdesini aldığını duyurdu.

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