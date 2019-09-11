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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT Talimatı Verdi!
Toplumun en büyük kanayan yaralarından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için büyük bir gelişme meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT Talimatı verdi...
Türkiye'de milyonlarca insanın çok uzun yıllardan beri sıkıntısı olan EYT ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafıdnan bir talimat verildiği tespit edildi. NTV yayınında açıklama yapan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuyla ilgili bir formül üretilebilmesi için harekete geçtiklerinin altını çizdi.
Erdoğan Talimat Verdi
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