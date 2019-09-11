Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun Yüzüne Karşı Eleştiri Yaptı!

Beştepe'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı yaparak bir takım açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle birlikte 29 büyükşehir belediye başkanı katılım gerçekleştirdi. Toplantıya HDP'li belediyelerinin yerine kayyum olarak atanan isimler katılım gerçekleştirdi.

Erdoğan, İBB'de işten çıkartılan çalışanlara atıfla, Kapının önüne koyulan insanların ahının üzerinde hiçbir şekilde siyaset ve hizmetin yapılamayacağını anlatarak İmamoğlu'nu eleştirdi.

Siyasi olarak farklı görüş ve duruşlara sahip olunabilir diyen Erdoğan, Ülke ve millet menfaatleri konu alındığında birlikte hareket edebilme erdemini gösterebilecek olduklarına inandıklarını ifade etti. Türkiye'ye karşı yapılan eleştirilere verilebilecek en büyük cevabın ise bu bahsi geçen özgürlük tablosu olduğunun altını çizdi.

Seçim sürecinde yaşanan rekabeti meydanlarda bırakan, sandıktan çıkana saygı duyan ve teslim olan siyasiler olduğu sürece geleceğin en büyük teminatı olan işbirliğini gerçekleştirebileceklerini aktardı.