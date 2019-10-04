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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı: 3 Şehir İçin Önemli Karar Verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle birlikte İstanbul başta olmak üzere Adana ve Bursa'da tespit edilen bazı alanlar, bazı şirketlere ait "özel endüstri bölgesi" haline getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan imzayla birlikte yayınlanan Resmi Gazete'deki kararlar kapsamında, İstanbul'da yer alan Esenyurt ve Arnavutköy bölgelerindeki 182 hektar büyüklüğü bulunan alan Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Öezl Endüstri Bölgesi ilan edildi.
Adana'da yer alan Yumurtalık isimli ilçedeki 84.9 hektar alana sahip bölge ise EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi Adana Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
Bursa'daki Gemlik ilçesinde yer alan 76,4 hektar büyüklüğü bulunan bir diğer alan ise Gemlik Gübre Sanayii Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
Ayrıca Ankara Çubuk ilçesinde yer alan 31,3 hektarlık alan MAN Türkiye A.Ş. 'ye münferit yatırım yeri olarak verildi.
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