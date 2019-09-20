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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Yıl Önceki Fotoğrafı Instagram'ın Gündemine Oturdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Kucağına aldığı Van kedisi ile bundan 15 yıl önce 2004 yılında fotoğraf çekilen Erdoğan, fotoğrafa "#tbt" notunu düştü
İşte o fotoğraf:
24°
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