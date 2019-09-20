Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Yıl Önceki Fotoğrafı Instagram'ın Gündemine Oturdu!

İşte o fotoğraf:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından #tbt etiketiyle paylaşım yaptı. 19 Eylül 2004'te Van kedisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Erdoğan İstanbul'dan Malatya'ya geçiş yaptığı esnada, Van kedisini de yanına aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan bu fotoğraf kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni aldı. Yine aynı sayıda yorum da yapıldı.